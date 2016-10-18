日本股市：日经指数早盘小涨，受对内需敏感的板块涨势支撑

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
“投资者关注美元-日圆汇率水准，略为倾向避险，”大和证券资本市场股市企划部部长高桥和宏表示，“他们在等候转折点出现，在那之前，他们可能保持观望。”
过去三周日经指数大多维持在16,500-17,000点窄幅区间交投，没有太多重大的交投诱因。
高桥和宏表示，本周稍晚日本企业上半年财报季即将展开，有可能提供一些催化剂，一旦股市开始反映企业的全年财测，日经指数料重新收复失地。
出口商涨跌互现，日产(Nissan)汽车 跌0.8%，Panasonic 涨0.3%，东京电子(东京威力科创) 上涨0.1%。
东证股价指数 持平于1,352.99点，JPX-日经400指数 同样持平，报12,106.65点。(完)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。