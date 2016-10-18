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亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 10:19 BJT

日本股市：日经指数早盘小涨，受对内需敏感的板块涨势支撑

“投资者关注美元-日圆汇率水准，略为倾向避险，”大和证券资本市场股市企划部部长高桥和宏表示，“他们在等候转折点出现，在那之前，他们可能保持观望。”

过去三周日经指数大多维持在16,500-17,000点窄幅区间交投，没有太多重大的交投诱因。

高桥和宏表示，本周稍晚日本企业上半年财报季即将展开，有可能提供一些催化剂，一旦股市开始反映企业的全年财测，日经指数料重新收复失地。

出口商涨跌互现，日产(Nissan)汽车 跌0.8%，Panasonic 涨0.3%，东京电子(东京威力科创) 上涨0.1%。

东证股价指数 持平于1,352.99点，JPX-日经400指数 同样持平，报12,106.65点。(完)

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