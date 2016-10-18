香港热股：YGM拟售Aquascutum业务账面获利近四倍，股价早盘曾涨九成

路透香港10月18日 - 香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司 公布，拟以1.2亿美元出售旗下英国高档品牌Aquascutum业务，从购进到四年多后转手，账面获利近四倍。周二早盘股价最多曾大涨九成。

公司的声明称，已与两名独立第三方订立谅解备忘录，拟向后者出售Aquascutum业务，建议代价为1.2亿美元，并将按进一步讨论结果上调或下调不多于500万美元。

YGM于2012年5月宣布斥资1,500万英镑（当时汇率计约1.88亿港元）收购当时正处破产管理中的历史悠久英国高档品牌Aquascutum。以现时的拟出售价格1.2亿美元（约9.36亿港元）计，公司四年多后转手，账面获利近四倍。

YGM早盘股价最多曾大涨九成至7.5港元的逾一年高位。香港时间10:16升幅收窄至65.39%。

公司表示称，建议买方须在两个月内完成收购Aquascutum的尽职调查，并在完成后一个月内商讨并签订收购协议。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)