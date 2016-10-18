香港热股：YGM拟售Aquascutum业务账面获利近四倍，股价早盘曾涨九成

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透香港10月18日 - 香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司 公布，拟以1.2亿美元出售旗下英国高档品牌Aquascutum业务，从购进到四年多后转手，账面获利近四倍。周二早盘股价最多曾大涨九成。
公司的声明称，已与两名独立第三方订立谅解备忘录，拟向后者出售Aquascutum业务，建议代价为1.2亿美元，并将按进一步讨论结果上调或下调不多于500万美元。
YGM于2012年5月宣布斥资1,500万英镑（当时汇率计约1.88亿港元）收购当时正处破产管理中的历史悠久英国高档品牌Aquascutum。以现时的拟出售价格1.2亿美元（约9.36亿港元）计，公司四年多后转手，账面获利近四倍。
YGM早盘股价最多曾大涨九成至7.5港元的逾一年高位。香港时间10:16升幅收窄至65.39%。
公司表示称，建议买方须在两个月内完成收购Aquascutum的尽职调查，并在完成后一个月内商讨并签订收购协议。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。