香港个股：汇丰控股早盘中段升1%，上日在伦敦回购近1,800万英镑股份

路透香港10月18日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周二香港早盘中段升1%，上日在伦敦回购近1,800万英镑的股份。

香港时间10:24，该股报58.6港元，大市恒生指数 升1.03%。

该行今天在联交所的声明称，上日在伦敦买入约284.7万股普通股，按成交量加权平均价每股6.1523英镑计，涉资约1,751.4万英镑。

截至10月17日，汇丰累计回购158,174,155股普通股，金额约9.12亿英镑。

汇丰今年上半年获利下降29%，略低于预估，因营收受到英国及香港核心市场经济增速放缓的打击，但汇丰宣布计划回购至多25亿美元股票令投资者欢欣鼓舞。

该公司于业绩公布翌日随即委任高盛 负责回购股份事宜并即日开始回购行动，至不迟于12月31日完成。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)