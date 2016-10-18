香港个股：汇丰控股早盘中段升1%，上日在伦敦回购近1,800万英镑股份

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透香港10月18日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周二香港早盘中段升1%，上日在伦敦回购近1,800万英镑的股份。
香港时间10:24，该股报58.6港元，大市恒生指数 升1.03%。
该行今天在联交所的声明称，上日在伦敦买入约284.7万股普通股，按成交量加权平均价每股6.1523英镑计，涉资约1,751.4万英镑。
截至10月17日，汇丰累计回购158,174,155股普通股，金额约9.12亿英镑。
汇丰今年上半年获利下降29%，略低于预估，因营收受到英国及香港核心市场经济增速放缓的打击，但汇丰宣布计划回购至多25亿美元股票令投资者欢欣鼓舞。
该公司于业绩公布翌日随即委任高盛 负责回购股份事宜并即日开始回购行动，至不迟于12月31日完成。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。