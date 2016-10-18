台湾汇市：台币兑美元盘初跟随亚币走升，惟方向不明仍陷区间盘整

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透台北10月18日 - 台币兑美元 周二盘初小升。汇银人士表示，亚币走扬带动台币趋升，盘初银行间的美元卖压出笼使台币一度升至31.660，惟外商银仍偏向买美元。台币大方向不明，仍落于区间内盘整。
汇银人士表示，盘初银行间的美元多单稍有停损抛盘，致盘初台币一度大升。惟目前国际美元方向不明，市场操作仍偏向谨慎，各方并未有大动作。
〞出口商今天就不出来了，〞一位大型商银交易员说。他也表示，今日美元低位时也吸引一些进口商或是油款出手买入美元。他们认为，盘初交易量不大，市场心态仍然偏向保守观望。
本地时间10:35，韩元兑美元 早盘升至1,133.9，上日收在1,137.9；台股加权指数 则涨0.11%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘相差不多；目前一个月美元/台币远汇 报31.725/31.796，上日收在31.780。
交易员预测今日主要交易区间：
•31.650-31.780
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