中国企业：万达宣布补贴40%制作费用，吸引好莱坞电影公司来华拍摄

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透洛杉矶10月17日 - 中国大连万达集团在洛杉矶参加一项活动时宣布，将向使用该公司在青岛新成立的影视基地进行拍摄的好莱坞电影制作人补贴40%制作费用。电影界高层在活动上呼吁中美电影制作公司展开更多合作。
在洛杉矶郡立美术馆举行的活动上，大连万达高层对在座的好莱坞电影公司制作高层表示，这些补贴将由万达与青岛市政府共同创建的基金支付。该基金以五年为期，规模达7.5亿美元。
万达集团董事长王健林表示，这对好莱坞是一个机会而非竞争。
王健林已成为在好莱坞交易规模最大的中国人，此前已买下传奇影业(Legendary Entertainment)和美国连锁院线AMC Entertainment Holdings 。
他现在正尝试吸引好莱坞电影公司来到斥资数十亿美元建成的青岛影视基地。
大连万达是一家房地产与媒体综合企业，旗下有两家上市公司--万达商业 和万达院线 。(完) (编译 徐文焰；审校 陈宗琦)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。