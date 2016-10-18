韩国个股：三星电子将对盖乐世Note7手机零部件供应商提供补偿

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透首尔10月18日 - 韩国三星电子 周二宣布，将对已停产的盖乐世Note7智能手机零部件供应商给予补偿，并考虑向其订购该公司其它款手机的零部件，以缓解对这些企业造成的冲击。
三星在声明中表示，对于供货商已生产但尚未使用的Note7零部件，公司将全额付款；对于供应商尚未完成生产的零部件，三星将提供赔偿；还将支付供应商为生产Note7零部件而购买原材料的费用。
三星电子上周决定永久停止销售盖乐世Note7智能手机。由于容易起火，这款手机面世不到两个月即告夭折。(完)
(编译 郑茵 审校 王兴亚)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。