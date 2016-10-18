中国个股：深纺织拟收购TCL集团半导体显示业务资产，将继续停牌

路透上海10月18日 - 自8月初开始停牌的深圳市纺织（集团）股份有限公司 周一稍晚公告称，公司拟与TCL集团 重组，标的资产为TCL集团旗下半导体显示业务相关资产。这是深纺织和TCL集团首次揭开其停牌重组的实质内容，两公司股票将继续停牌。

TCL集团拥有国内液晶面板大厂华星光电公司75.67%股权，华星光电注册资本为183.42亿元，拥有三条液晶面板生产线，产品全线覆盖大尺寸电视面板和中小尺寸移动终端面板；TCL集团9月宣布，将与三星电子 等共同建设第11代面板线项目，总投资465亿元人民币，计划年底动工，2019年7月投产，TCL集团占股53.02%股权。

两公司公告指出，本次重大资产重组的方案仍在论证过程中，可能涉及深纺织发行股份购买资产或其他方式，重组完成后可能会导致深纺织实际控制权发生变更，深纺织不存在配套募集资金。

目前双方已就本次重组的主要方案、员工安置、后续安排等事项达成初步意向，并签署重组框架协议，双方将就方案的具体细节进一步磋商，包括资产范围和定价、股份／现金支付比例、股份发行价格及数量等。

深纺织已聘请中信证券 为本次交易的独立财务顾问，TCL集团聘请中金公司 作为其财务顾问。

由于本次重大资产重组涉及的标的资产规模较大，重组方案复杂，重组各方需就方案进一步论证、商讨和完善，并就交易细节进行沟通与谈判；同时，重组涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量大，所需时间较长，重组双方均申请继续停牌。

深纺织和TCL集团均自8月4日起停牌，深纺织A停牌前收报13.31元。（完）