澳洲经济指标总览--10月18日

经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 11月3日 商品及服务收支(亿澳元) 8月 逆差20.10 逆差21.21 出口(较前月) 持平 +3% 进口(较前月) 持平 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 11月4日 (较前月) 8月 +0.4% 持平 就业市场(经季节调整) 10月20日 就业人口(较前月变动,万人) 8月 -0.39 +2.62 全职就业人口(较前月变动,万人) +1.15 -4.34 失业率 5.6% 5.7% 就业参与率 64.7% 64.9% 消费者物价指数(CPI) 10月26日 总体CPI(较前季) 第二季 +0.4% -0.2% (较上年同期) +1.0% +1.3% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.5% +0.2% (较上年同期) +1.7% +1.7% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.4% +0.1% (较上年同期) +1.3% +1.4% 国际贸易价格指数 10月27日 进口物价(较前季) 第二季 -1.0% -3.0% 出口物价(较前季) +1.4% -4.7% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 经常帐收支 第二季 赤字155.4 赤字208 12月6日 商品与服务贸易收支 逆差79.96 逆差81.14 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 12月7日 (较前季) 第二季 +0.5% +1.0% (较上年同期) +3.3% +3.1% (完)