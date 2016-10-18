路透基点：中海油三年期10亿美元再融资贷款正在进行银行审批程序--TRLPC

路透香港10月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国海 洋石油有限公司(中海油)10亿美元贷款案正在银行进行内部审批程序，贷 款资金将用于2013年9月签署的一笔30亿美元贷款的再融资。 本次三年期贷款案综合收益为90基点，采用俱乐部贷款方式。 2013年中海油筹借的30亿美元贷款用于在Queensland Curtis液化天 然气项目的投资。该项贷款包括20亿美元的一年期部分和10亿美元的五年 期部分，当时的贷款利率分别为不到80基点和约140基点。11家贷款银行 分别为澳新银行(ANZ)、美银美林、中国银行、巴克莱银行、中国建设银 行、花旗银行、澳洲联邦银行(CBA)、高盛、汇丰控股、瑞穗银行以及三 井住友银行。 本宗贷款案是中海油两年来首次在海外银团贷款市场上筹资。上一次 涉足该市场还是在2014年6月，当时该公司筹办五年期15亿美元到期一次 性偿还贷款，综合收益为130基点，利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor) 加码115基点。 标准普尔/穆迪/惠誉对中海油的评级为A+/Aa3/A+。(完) (编译 郑茵 审校 孙茉莉)