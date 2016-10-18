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亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 11:38 BJT

中国新债：进出口行周四将招标增发120亿元三期债，期限1/10/20年

路透上海10月18日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(20日)在银行间债市招标增发至多120亿元人民币的三期固息债，期限包括一、10和20年。

上述三期债中，一年期为进出口行今年第11期增发债，10年品种为今年第10期 增发债，20年期为2015年第19期 增发债，三期债票面利率分别为2.22%、3.18%和3.88%。

具体发行条款如下：

今年第11期、第10期增发和2015年第19期增发债

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招标规模上限 1/10年：50亿元；20年：20亿元

期限/计息方式 1/10/20年固息

招标时间 10月20日上午10:00-11:30

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 10月24日

起息日 1年：10/17；10年：9/5；20年：1/12

发行期 10/20-10/24

上市日 10月26日

手续费 1年：0.05%；10年：0.15%；20年：0.20%

-----------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 林高丽)

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