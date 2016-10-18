中国新债：进出口行周四将招标增发120亿元三期债，期限1/10/20年

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透上海10月18日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(20日)在银行间债市招标增发至多120亿元人民币的三期固息债，期限包括一、10和20年。
上述三期债中，一年期为进出口行今年第11期增发债，10年品种为今年第10期 增发债，20年期为2015年第19期 增发债，三期债票面利率分别为2.22%、3.18%和3.88%。
具体发行条款如下：
今年第11期、第10期增发和2015年第19期增发债
-----------------------------------------------------------
招标规模上限 1/10年：50亿元；20年：20亿元
期限/计息方式 1/10/20年固息
招标时间 10月20日上午10:00-11:30
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 10月24日
起息日 1年：10/17；10年：9/5；20年：1/12
发行期 10/20-10/24
上市日 10月26日
手续费 1年：0.05%；10年：0.15%；20年：0.20%
-----------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。