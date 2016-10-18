中国债市动态：现券期货均变动不大，市场仍处进退两难境地

路透北京10月18日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率几无变动，国债期货亦近持平。盘中公开市场招标系统因技术问题错误显示七天逆回购利率走低，一度带来小幅扰动，但央行澄清后很快恢复平静，现券收益率总体仍窄幅波动。

交易员称，近日资金面持续收敛，且关键经济数据尚未出炉，市场依然处于进退两难境地，近期波动区间料得以维持。

“上午收益率也就下了半个bp（基点）吧，市场也没什么消息，OMO（公开市场）利率错误那事市场也是下了半个（bp），不过很快大家就平静了，后来不还辟谣了嘛。”北京一银行交易员说。

他并称，最近长期限债的市场情绪尚可，惟资金略有收紧；短期来看受制于货币政策态度，收益率下行空间有限，“往上的话还得看看资金情况，要是一直收紧，估计会上一点，但幅度不会大的。”

央行公开市场投标系统最初显示七天逆回购中标利率为2.20%，央行官网公告则显示利率仍维持在2.25%。央行随后对此回应称，以公告结果为准。

受此影响，现券和期货均出现小幅波动。“（受OMO利率影响，收益率）动了一下，又回去了点，基本没啥变化，因为刚开始跳的时候市场都没反应过来，不过可是我们反映了一下，哭死，还好及时平掉了些头寸。”上海一银行交易员称。

中国央行公开市场今日共进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天和14天期各400亿元，利率均维持不变；单日净回笼100亿元。

剩余期限近10年的国开债160210最新报价 在3.0815%/3.0785%，上日尾盘为3.0825%/3.0800%。