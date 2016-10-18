中国债市动态：现券期货均变动不大，市场仍处进退两难境地

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透北京10月18日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率几无变动，国债期货亦近持平。盘中公开市场招标系统因技术问题错误显示七天逆回购利率走低，一度带来小幅扰动，但央行澄清后很快恢复平静，现券收益率总体仍窄幅波动。
交易员称，近日资金面持续收敛，且关键经济数据尚未出炉，市场依然处于进退两难境地，近期波动区间料得以维持。
“上午收益率也就下了半个bp（基点）吧，市场也没什么消息，OMO（公开市场）利率错误那事市场也是下了半个（bp），不过很快大家就平静了，后来不还辟谣了嘛。”北京一银行交易员说。
他并称，最近长期限债的市场情绪尚可，惟资金略有收紧；短期来看受制于货币政策态度，收益率下行空间有限，“往上的话还得看看资金情况，要是一直收紧，估计会上一点，但幅度不会大的。”
央行公开市场投标系统最初显示七天逆回购中标利率为2.20%，央行官网公告则显示利率仍维持在2.25%。央行随后对此回应称，以公告结果为准。
受此影响，现券和期货均出现小幅波动。“（受OMO利率影响，收益率）动了一下，又回去了点，基本没啥变化，因为刚开始跳的时候市场都没反应过来，不过可是我们反映了一下，哭死，还好及时平掉了些头寸。”上海一银行交易员称。
中国央行公开市场今日共进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天和14天期各400亿元，利率均维持不变；单日净回笼100亿元。
剩余期限近10年的国开债160210最新报价 在3.0815%/3.0785%，上日尾盘为3.0825%/3.0800%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1612 早盘收报101.855元，较上日结算价持平；10年期国债主力合约T1612 收报101.510元，较上日结算价涨0.01%。 (完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。