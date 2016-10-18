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亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 12:09 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑盘整，收盘是关键

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    * 欧元/英镑在亚洲市场走软，开盘上涨0.3%，连续第二周窄幅盘整
    * 动能研究显示中性，10/20日移动均线上升--净多头格局确定
    * 若收在10日移动均线切入位0.8985下方，或将结束多头趋势
    * 早先的0.8984低位以及纽约尾盘高点0.9031分别为首道支撑/阻力
位
    * 图表：reut.rs/2eglx3Z(完)
    
  
 (编译 王琛；审校 张荻)

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