《汇市简讯》欧元/英镑盘整，收盘是关键

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
0333GMT * 欧元/英镑在亚洲市场走软，开盘上涨0.3%，连续第二周窄幅盘整 * 动能研究显示中性，10/20日移动均线上升--净多头格局确定 * 若收在10日移动均线切入位0.8985下方，或将结束多头趋势 * 早先的0.8984低位以及纽约尾盘高点0.9031分别为首道支撑/阻力 位 * 图表：reut.rs/2eglx3Z(完) (编译 王琛；审校 张荻)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。