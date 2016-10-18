中国汇市：人民币早盘高开低走刷新逾六年新低，短期汇价料仍偏弱

* 人民币早盘高开低走，盘中刷新逾六年新低

* 中间价小幅反弹因隔夜美元指数调整

* 人民币反弹反成购汇良机

* 并未见明显大行维稳迹象，短期汇价料仍偏弱

路透上海10月18日 - 人民币兑美元即期 周二早盘高开低走，盘中触及6.7411元的逾六年新低，中间价则因美元指数调整而反弹。交易员称，中间价依旧延续市场化定价，只是不少客盘反而趁汇价小升时入市购汇，使得人民币由升转跌；市场成交较为活跃，但依旧未见恐慌购汇情绪。

他们也指出，汇价在6.74元附近有所企稳，期间并未见明显大行维稳迹象，但即期价格已经偏离中间价逾百点，客盘或自营交易也不敢贸然继续推低汇价，以免招来大行维稳，短期汇价料仍偏弱；由于美指升势趋缓，人民币续跌空间亦较为有限。

“日内交易可能会根据市场供需强弱有一定的变化，但中间价依旧按模型走的，市场价最终会和中间价收敛，美指整体走不远的情况下，不需要太担心人民币。”一外资行交易员称。

北京时间11:48，人民币兑美元 即期报6.7406元,上日收报6.7396元，夜盘终报6.7385元。今日人民币兑美元中间价 报6.7303元，上日中间价为6.7379元。人民币兑美元即期成交额 为116.36亿美元，上日半日为100.12亿美元。

全球汇市方面，美元指数周二暂停近期涨势走低，脱离七个月高位，投资者对近 期的美国货币政策预期进行评估。

中国金融时报周二刊登评论员文章称，要密切关注银行业资产质量，大型出险企业、保险资金运用、交叉型金融业务等重点领域风险，防范金融风险跨市场、跨行业传递，并要抓住当前改革时机，进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.9155元, 上日尾盘为6.9133元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.7451元, 上一交易日尾盘报6.7458元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.7394，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.4243、6.4904和8.2419。