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亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 12:36 BJT

《汇市简讯》美元/印度卢比开盘走低，可能区间波动

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    * 美元/印度卢比开盘走低，报66.79，昨日收报66.89
    * 预计将守住支撑位66.70，因市场留意新的买盘及进口商需求
    * 股市料继续了结获利，印度股指Sensex昨日收跌0.52% 
    * 美元/印度卢比稳于66.76-78区间；无本金交割远期外汇(NDF)交投
在67.05-10 (完)
    
      
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 (编译 王琛；审校 张涛)

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