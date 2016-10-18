《汇市简讯》美元/印度卢比开盘走低，可能区间波动

0351GMT * 美元/印度卢比开盘走低，报66.79，昨日收报66.89 * 预计将守住支撑位66.70，因市场留意新的买盘及进口商需求 * 股市料继续了结获利，印度股指Sensex昨日收跌0.52% * 美元/印度卢比稳于66.76-78区间；无本金交割远期外汇(NDF)交投 在67.05-10 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 王琛；审校 张涛)