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亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 12:55 BJT

路透基点：香港铁路公司250亿港元贷款中有部分在二级市场待售--TRLPC

路透香港10月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港铁
路公司今年6月签约的250亿港元贷款中，有1-2亿港元(1,300-2,600万美
元)贷款以面值在二级市场待售。
    
    250亿港元贷款等额分为A部分三年期定期贷款和B部分五年期循环贷
款。A、B部分贷款利率分别较香港银行同业拆息(Hibor)加码54和64个基
点。
    
    中银香港、三菱UFJ金融集团、汇丰和瑞穗银行担任牵头行兼簿记行(
MLAB)。在一般银团阶段吸引17家银行参与后，贷款规模从初始150亿港元
上调至250亿港元。
    
    标准普尔/穆迪对香港铁路公司的评级为AAA/Aa1。(完)
    
      

 (编译 郑茵 审校 龚芳)

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