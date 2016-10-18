路透基点：香港铁路公司250亿港元贷款中有部分在二级市场待售--TRLPC

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透香港10月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港铁 路公司今年6月签约的250亿港元贷款中，有1-2亿港元(1,300-2,600万美 元)贷款以面值在二级市场待售。 250亿港元贷款等额分为A部分三年期定期贷款和B部分五年期循环贷 款。A、B部分贷款利率分别较香港银行同业拆息(Hibor)加码54和64个基 点。 中银香港、三菱UFJ金融集团、汇丰和瑞穗银行担任牵头行兼簿记行( MLAB)。在一般银团阶段吸引17家银行参与后，贷款规模从初始150亿港元 上调至250亿港元。 标准普尔/穆迪对香港铁路公司的评级为AAA/Aa1。(完) (编译 郑茵 审校 龚芳)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。