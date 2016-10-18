路透基点：香港铁路公司250亿港元贷款中有部分在二级市场待售--TRLPC

路透香港10月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港铁 路公司今年6月签约的250亿港元贷款中，有1-2亿港元(1,300-2,600万美 元)贷款以面值在二级市场待售。 250亿港元贷款等额分为A部分三年期定期贷款和B部分五年期循环贷 款。A、B部分贷款利率分别较香港银行同业拆息(Hibor)加码54和64个基 点。 中银香港、三菱UFJ金融集团、汇丰和瑞穗银行担任牵头行兼簿记行( MLAB)。在一般银团阶段吸引17家银行参与后，贷款规模从初始150亿港元 上调至250亿港元。 标准普尔/穆迪对香港铁路公司的评级为AAA/Aa1。(完) (编译 郑茵 审校 龚芳)