台湾股市：跟着亚股拉尾盘收涨，惟上攻无量短线呈续盘整

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透台北10月18日 - 台湾股市周二拉尾盘收涨。分析师表示，受香港及中国大陆等亚洲股市全面走扬，及明天台指期将结算，尾盘受金融及塑化类拉抬带动，指数涨幅略扩大；惟成交量未同步放大，短线料将续呈盘整格局。
台湾加权股价指数 收涨0.51%,至9,222.58点；今日成交初值 为624.97亿台币，上交易日修正后为615.47亿。
〞尾盘偷偷拉上来，倒是有点超出预料，对多头而言又有点机会了，但上攻无量，短线不脱盘整格局。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。
日盛投顾分析师钟国忠指出，台股随香港等周边股市全面走涨，加上韩元、人民币等亚币止贬走升，台币止贬走升而收涨，〞台币止贬走升，表示外资应该会买进，加上明天台指期要结算，外资偏多操作，预估今天外资在台股应该是买超。〞
他表示，随尾盘指数拉升，大盘又回到技术整盘格局；短线观察重点在外资动向及人民币等亚币走势。
亚洲股市周二上扬，归因于油价反弹和美元整理近期涨势，不过潜在风险偏好有些谨慎，因担心资本流出及数据疲弱，尤其是中国的数据。
分析师预估，明日台股指数区间料在9,150-9,350点间。
本地时间14:25，亚洲主要股市大都上涨，其中，香港恒生指数 涨1.40%，上证指数 涨1.15%；MSCI亚太明晟指数 涨1.13%。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。