台湾股市：跟着亚股拉尾盘收涨，惟上攻无量短线呈续盘整

路透台北10月18日 - 台湾股市周二拉尾盘收涨。分析师表示，受香港及中国大陆等亚洲股市全面走扬，及明天台指期将结算，尾盘受金融及塑化类拉抬带动，指数涨幅略扩大；惟成交量未同步放大，短线料将续呈盘整格局。

台湾加权股价指数 收涨0.51%,至9,222.58点；今日成交初值 为624.97亿台币，上交易日修正后为615.47亿。

〞尾盘偷偷拉上来，倒是有点超出预料，对多头而言又有点机会了，但上攻无量，短线不脱盘整格局。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。

日盛投顾分析师钟国忠指出，台股随香港等周边股市全面走涨，加上韩元、人民币等亚币止贬走升，台币止贬走升而收涨，〞台币止贬走升，表示外资应该会买进，加上明天台指期要结算，外资偏多操作，预估今天外资在台股应该是买超。〞

他表示，随尾盘指数拉升，大盘又回到技术整盘格局；短线观察重点在外资动向及人民币等亚币走势。

亚洲股市周二上扬，归因于油价反弹和美元整理近期涨势，不过潜在风险偏好有些谨慎，因担心资本流出及数据疲弱，尤其是中国的数据。

分析师预估，明日台股指数区间料在9,150-9,350点间。