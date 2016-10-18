《全球汇市》美元升势暂歇，市场评估近期美联储利率看法

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1014 1.0997 +0.15 +1.42 1.0860 美元/日圆 103.90 103.89 +0.01 -13.63 120.30 欧元/日圆 114.48 114.22 +0.23 -12.26 130.47 美元/瑞郎 0.9875 0.9891 -0.16 -1.43 1.0018 英镑/美元 1.2227 1.2181 +0.38 -17.04 1.4738 美元/加元 1.3094 1.3123 -0.22 -5.38 1.3839 美元/离岸人民币 6.7440 6.7454 -0.02 +2.68 6.5680 澳元/美元 0.7671 0.7625 +0.60 +5.44 0.7275 新西兰元/美元 0.7182 0.7127 +0.77 +5.23 0.6825 澳元/日圆 79.720 79.240 +0.61 -9.02 87.620 新西兰元/日圆 74.650 74.090 +0.76 -8.94 81.980 英镑/日圆 127.08 126.52 +0.44 -28.29 177.22 澳元/新西兰元 1.0678 1.0684 -0.06 +0.13 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 戴素萍/刘秀红/张若琪/侯雪萍/于春红/白云/王兴亚/杜明霞)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。