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亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 13:14 BJT

《全球汇市》美元升势暂歇，市场评估近期美联储利率看法

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1014  1.0997  +0.15  +1.42  1.0860
    美元/日圆            103.90  103.89  +0.01 -13.63  120.30
    欧元/日圆         114.48  114.22  +0.23 -12.26  130.47
    美元/瑞郎            0.9875  0.9891  -0.16  -1.43  1.0018
    英镑/美元            1.2227  1.2181  +0.38 -17.04  1.4738
    美元/加元            1.3094  1.3123  -0.22  -5.38  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7440  6.7454  -0.02  +2.68  6.5680
    澳元/美元            0.7671  0.7625  +0.60  +5.44  0.7275
    新西兰元/美元        0.7182  0.7127  +0.77  +5.23  0.6825
    澳元/日圆         79.720  79.240  +0.61  -9.02  87.620
    新西兰元/日圆     74.650  74.090  +0.76  -8.94  81.980
    英镑/日圆         127.08  126.52  +0.44 -28.29  177.22
    澳元/新西兰元     1.0678  1.0684  -0.06  +0.13  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 戴素萍/刘秀红/张若琪/侯雪萍/于春红/白云/王兴亚/杜明霞)

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