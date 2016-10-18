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亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 13:39 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：商品货币走坚打压美元下跌

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* 新西兰元/美元涨0.72%，澳元/美元涨0.52%，英镑/美元涨0.39%，欧元/美元涨0.1%

* 美元/韩元跌0.61%，美元/马币跌0.28%，美元/泰铢跌0.2%，美元/印尼卢比跌0.18%

* 日经指数涨0.17%，沪综指涨0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.93%，美国原油涨0.52%，美国10年期公债收益率报1.775%

* 新西兰第三季消费者物价指数(CPI)升幅高于预期，但不太可能阻止央行降息

* 澳洲央行总裁洛威：澳元进一步大幅升值或令经济前景复杂化

(完) (编译 张若琪 审校 白云)

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