《汇市简讯》伦敦盘初：商品货币走坚打压美元下跌

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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* 新西兰元/美元涨0.72%，澳元/美元涨0.52%，英镑/美元涨0.39%，欧元/美元涨0.1%
* 美元/韩元跌0.61%，美元/马币跌0.28%，美元/泰铢跌0.2%，美元/印尼卢比跌0.18%
* 日经指数涨0.17%，沪综指涨0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.93%，美国原油涨0.52%，美国10年期公债收益率报1.775%
* 新西兰第三季消费者物价指数(CPI)升幅高于预期，但不太可能阻止央行降息
* 澳洲央行总裁洛威：澳元进一步大幅升值或令经济前景复杂化
(完) (编译 张若琪 审校 白云)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。