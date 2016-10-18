欧股业绩：达能第三季营收增长放缓，因婴儿配方奶粉销售下降

路透巴黎10月18日 - 法国食品集团达能(Danone) 周二公布第三季基本营收增长放缓，因中国政策法规的调整打压了该公司婴儿配方奶粉的销售，另外其脉动(Mizone)饮料在中国市场继续去库存。

达能称，尽管重新推出了Danonino和Activia品牌，但其在欧洲市场的乳品销售仍维持负面，但医疗保健品的销售较强劲。该公司重申了全年财测。

达能公布，第三季营收为55.37亿欧元(62亿美元)，同比增幅为2.1%，低于第二季增长的4.1%。

分析师此前平均预期该公司集团营收同比增幅为2.2%。

达能已于7月警告称，中国消费者在网上对欧洲婴幼儿配方奶粉的间接需求正在下降，因中国监管环境发生变化。

就2016年来说，达能维持营收同比增幅介于3%至5%的目标，并预计营业利润率将从2015年的12.91%上升50-60个基点。(完)