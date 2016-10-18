欧股业绩：达能第三季营收增长放缓，因婴儿配方奶粉销售下降

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透巴黎10月18日 - 法国食品集团达能(Danone) 周二公布第三季基本营收增长放缓，因中国政策法规的调整打压了该公司婴儿配方奶粉的销售，另外其脉动(Mizone)饮料在中国市场继续去库存。
达能称，尽管重新推出了Danonino和Activia品牌，但其在欧洲市场的乳品销售仍维持负面，但医疗保健品的销售较强劲。该公司重申了全年财测。
达能公布，第三季营收为55.37亿欧元(62亿美元)，同比增幅为2.1%，低于第二季增长的4.1%。
分析师此前平均预期该公司集团营收同比增幅为2.2%。
达能已于7月警告称，中国消费者在网上对欧洲婴幼儿配方奶粉的间接需求正在下降，因中国监管环境发生变化。
就2016年来说，达能维持营收同比增幅介于3%至5%的目标，并预计营业利润率将从2015年的12.91%上升50-60个基点。(完)
(编译 于春红; 审校 高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。