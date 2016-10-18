台湾货币市场：短率仍旧持稳，有公营行库今起开放承作两周跨月拆款

* 短率仍旧持稳区间 * 公营行库开放承作跨月拆款 * 短票及RP利率皆表现持平 记者 詹静宜 路透台北10月18日 - 台湾银行间拆款利率周二仍旧持稳。资金调度人士指出，今起承作两周天期拆款即 可跨月，上午已有两家公营行库开始对票券商及银行提供跨月拆款资金，另有大行也表态近期将跟进承作跨月 拆款，明显缓和市场对月底紧缩因素的疑虑。 他们表示，有家公营行库今以0.33%的利率与票券商承作两周跨月拆款，票券商间欣然接受并倾向提早配 置跨月资金，而与银行承作两周拆款利率则落在0.27-0.28%，后续料有多家大行也以相仿的利率水准供给跨月 拆款资金。 〞跨月拆款利率合理，若有多钱也会开在这里。〞一位大型银行资调人士说。 另位票券商资调人士则称，为避免月底资金流动性风险，已逐渐缩小资金缺口，资金操作上较显保守，毕 竟“现在有些银行开价都不会太客气，”仍要密切留意月底资金情势变化。 本地时间 13:47 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.715 31.770 台湾加权股价指数<.TWII 9,222.58 9,176.22 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.175% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.177% 0.174-0.200% --一周拆款利率区间 0.180-0.310% 0.175-0.320% --两周拆款利率区间 0.180-0.330% 0.230-0.320% **短票利率持稳** 短票方面，票券商交易员指出，周二发票量虽有较上日增加但仍然偏少，在资金缺口控管下，跨月短票主 要交投维持在0.33%，而月内短票交投区间高位则稍有走高至0.31%。 他们表示，时序迈入下旬，陆续将资金落点避开月底，并尽量提前争取到跨月资金，以免受到月底因素的 干扰。 “这个月是还好，只是要调整一下落点。〞一大型票券交易员说。 今日30天自保短票利率主要承作在0.32-0.33%，少数大行成交在0.34%，大致同于上日。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.332%，区间在0.27-0.35%，成交金额为26.2 7亿台币；前日加权平均利率为0.332%，区间在0.32-0.36%，成交金额为101.23亿台币。 台湾央行今日定存单到期2,759.5亿台币，存单发行金额待午后公布。 本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)7,898亿台币；本周余日资金落点分别为周三3,950.5亿、周四3,232 亿及周五1,636亿。 拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为581亿台币，累计超额准备5,394亿台币、加计前期1%的 超额准备为6,633亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，周二交割两年期公债236亿台币并无碍市场资金调度，RP 利率仍旧持平既有区间。 他们表示，近期台债交投清淡，且今日交割的两年新券主要由银行业得标86.44%，券商业仅得标5.51%， 此皆令券商间资金缺口小，而RP市场资金从月初迄今仍属充沛，不用过于担心月底紧缩因素。 〞昨天、今天都很平，很快就结束了。〞一大型证券商交易员说。 另位大型票券商交易员表示，今日投信端、寿险端资金偏多，而目前券源偏少，短线RP利率有可能微幅下 调。 本周余日债券相关资金预期变化因素包括周五交割法国电力发行26.55亿美元计价国际板债券，还本部分 则有周三有15年公债90/7期还本500亿台币及中钢公司债还本46.5亿台币。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持稳。短天期公债RP利率主要落在0.27-0.28%；银行承 作的公债RP利率主要落在0.29%，大致持平上日；公司债附买回利率月内天期成交在0.34%，上日亦同，跨月在 0.35%，与上日水准一致。 大型票券商与金融机构承作利率持平。短天期公债附买回利率区间在0.20-0.23%；短天期公司债附买回利 率主要落在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.27-0.30%，以上报价与上日变化不大。( 完) (审校 曾祥进)