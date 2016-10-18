路透基点：腾讯35亿美元贷款案吸引17家银行参与--TRLPC

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港10月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中国互联网巨头--腾讯发起的35亿美元无追索权贷款，已获17家银行承诺参与。这笔贷款将用于支持腾讯收购芬兰手机游戏开发商Supercell的多数股权。
澳新银行(ANZ/澳盛银行)、美银美林、中国银行、中国招商银行、德意志银行、汇丰和上海浦东发展银行，为这笔融资案的牵头行兼簿记行(MLAB)以及承销商，贷款期限五年，分为30亿美元定期贷款和5亿美元循环贷款。
交通银行国际金融业务分行(OBU)，中国建设银行(亚洲)，中国民生银行北京和香港分行，中国工商银行(亚洲)和永隆银行为牵头行。五家银行为主办行，六家承诺参贷的银行为安排行。
该贷款的最高综合收益为235.1个基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码212个基点，贷款平均年限为4.314年。借款人为Inari SARL。
腾讯将透过一全资拥有的财团，以高达86亿美元收购Supercell最多84.3%股权，其中包括日本软银集团持有的全部72.2%股权。路透在6月中报导称，这起收购案对Supercell的估值约为102亿美元，创下全球最大的游戏产业并购案之一，也是腾讯最大的一笔收购。
腾讯在香港上市，微信是该公司最为出名的手机应用。穆迪/标普/惠誉给腾讯的评级分别是A2/A/A+。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 刘秀红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。