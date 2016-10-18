版本:
中国
债券 | 2016年 10月 18日 星期二 14:28 BJT

《汇市简讯》欧元/美元料将获得更好的支撑

0608GMT

* 欧元/美元小幅上涨，但表现落后其他发达市场货币

* 自从美联储主席叶伦上周五讲话以来，美国市场利率已有所下降

* 欧洲央行本周将召开会议，德债利率受到欧洲央行缩减刺激传闻的提振

* 两年期美国/德国公债利差缩窄至148个基点，较10月12日的近155基点收窄7个基点

* 投机客仓位可能在1.1050-70附近构成强阻力 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 蔡美珍)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐