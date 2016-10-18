《汇市简讯》欧元/美元料将获得更好的支撑

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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* 欧元/美元小幅上涨，但表现落后其他发达市场货币
* 自从美联储主席叶伦上周五讲话以来，美国市场利率已有所下降
* 欧洲央行本周将召开会议，德债利率受到欧洲央行缩减刺激传闻的提振
* 两年期美国/德国公债利差缩窄至148个基点，较10月12日的近155基点收窄7个基点
* 投机客仓位可能在1.1050-70附近构成强阻力 (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
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