日本股市：小幅收高，受到对内需敏感类股的买盘提振

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透东京10月18日 - 日本股市周二小幅收高，受到对内需敏感类股的买盘提振，但涨幅有限，因投资者期待从本周稍晚开始的日企中期业绩季中找寻新鲜交投刺激。
日经指数 收涨0.4%至16,963.61点；房地产和建筑类股表现优于大盘。
东证股价指数 涨0.3%至1,356.57点；JPX-日经400指数 涨0.3%至12,137.09点。(完)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。