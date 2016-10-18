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亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 14:26 BJT

日本股市：小幅收高，受到对内需敏感类股的买盘提振

路透东京10月18日 - 日本股市周二小幅收高，受到对内需敏感类股的买盘提振，但涨幅有限，因投资者期待从本周稍晚开始的日企中期业绩季中找寻新鲜交投刺激。

日经指数 收涨0.4%至16,963.61点；房地产和建筑类股表现优于大盘。

东证股价指数 涨0.3%至1,356.57点；JPX-日经400指数 涨0.3%至12,137.09点。(完)

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