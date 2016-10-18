中国反腐：中央第十轮巡视结果揭晓，财政部被指落实主体责任政治担当不够

路透北京10月18日 - 中国中纪委周二称，目前十八届中央第十轮巡视反馈全部揭晓，财政部被指落实主体责任的政治担当不够，国家税务总局则被指落实全面从严治党“两个责任”不到位，管党治党宽松软，存在“灯下黑”问题。

中纪委下属媒体中国纪检监察报刊文称，此次巡视发现缺乏政治担当、在应对处置重大问题中领导不力、“灯下黑”问题突出、基层党建薄弱等问题。

“被巡视地方和单位党委（党组）书记和班子成员要坚决把自己摆进去，主动认领责任，带头落实整改，防止层层传导压力变成层层推卸责任。”文章引述中央巡视工作领导小组成员称。

文章称，部分中央部门存在缺乏政治担当、在应对处置重大问题中领导不力、简政放权不彻底等问题，如住建部、中国地震局等推进简政放权改革趋利避义不彻底；中央对外联络部、审计署等“四个意识”不够强，落实中央决策部署不够到位等”。

在巡视地方层面，本轮对天津、江西、河南、湖北等4个省市的“回头看”，天津被指“贯彻党的路线方针政策不到位，政绩观有偏差”；湖北被指“结合实际贯彻落实中央决策部署存在差距；江西则被指“选人用人反映集中，违反换届纪律时有发生”。

文章并称，巡视组还查找出一些个性问题，国家安全生产监督管理总局（含国家煤矿安全监察局）“协会学会充当红顶中介和‘二政府’，靠机关吃企业问题突出”，国家知识产权局有的领导干部与专利代理机构关系密切，靠专利吃专利问题突出”等。

另外，本轮巡视更加注重紧盯党委问题不放，审视主体责任是否真正落实。河南被指出“党的领导弱化，党委领导核心作用发挥不充分”；国务院港澳事务办公室“党组理论中心组学习不规范”。

中纪委于今年6月称，中央第十轮巡视将对全国人大机关党组，财政部等32个单位党组织开展专项巡视，同时对天津、江西、河南、湖北等四个省市进行“回头看”。 （完）

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