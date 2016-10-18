更新版 1-台湾债市：五年公债殖利率收创10个月新高，气氛偏空停损压力沉重

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
* 五年公债殖利率收创10个月新高，交易商停损出笼
* 10年券殖利率亦收创八个半月新高
* 短线观察重点大型银行何时出手
* 明日105/13殖利率料在0.62-0.66%，105/11暂看0.85-0.92% (新增更多评论和细节)
路透台北10月18日 - 台湾指标五年公债105/13 周二发行前交易殖利率连三日收升，并创五年券殖利率10个月收盘新高。交易员称，随市场氛围偏空，买盘意愿低，午盘交易商停损卖单大举出笼，触发“今天不卖明天就后悔”恐慌心理，促使殖利率一路狂飙。
他们指出，由于市场气氛变得太快，让多头措手不及，加上成交量不大，交易商被迫停损，短线观察重点在冷券停损卖压何时止住，以及大型银行何时表态。
〞不会那么快动作，没有量利率却在弹，表示这种利率买盘还没有认同。〞一大型银行交易员说。
一大型证券商交易员表示，事实上，这波殖利率急弹已超脱央行货币所应反应的范围，因先前主要卖盘是来自银行和寿险公司，由于银行有获利的压力，而寿险公司为弥补其他的亏损出脱台债，更加重交易商停损压力。
〞我们在流鼻血，现在鼻孔都塞着卫生纸。〞一大型商银交易员说。
她表示，因冷门券散落在太多交易商手上，致在殖利率弹升到某一个水准时，交易商即须启动停损机制，〞今天大家都在忙着，都被逼着先砍部位，本来大家只是皮有点痒，现在是到处找纱布裹伤口。〞
她还说，在利率乱飞时候，买盘都躲起来，惟景气未好转，央行明年不致升息，〞这个时候应该不用再躲了啦。〞
另一大型银行交易员即称，盘中逢高已进场，从今日105/11期及105/13期殖利率弹幅远比冷门券大，尤其是105/11期成交金额仅15亿台币，殖利率却大弹7.6个基点(BP)等观察，显示市场筹码零乱。
〞才15亿(成交量)就弹了7.6个BP，都是交易商在自己吓自己嘛，大型银行和寿险公司都摩拳擦掌等着买啊，今天过程令人紧张又刺激，但利率是令人满意的，就边走边看边捡吧！〞他说。
10年公债105/11期 殖利率今日收盘强弹7.6基点至0.900%，创10年券殖利率八个半月收盘新高；此前收盘高位为2月1日的0.9114%。五年券105/13期收升3.65基点，报0.6430%，创五年券殖利率10个月收盘新高；此前收盘高位为2015年12月17日的0.7300%。
交易员预估，明日105/13期公债发行前交易殖利率区间估在0.62-0.66%；105/11期殖利率区间料在0.85-0.92%。
收盘价 涨跌 报价(% 区间(%) 成交值
幅 ) 年 期别 (基点 (亿台币) 期 ) 5 105/13 +3.65 0.6430 0.5972-0.6443* 113.50 10 105/11 +7.60 0.9000 0.8300-0.9025* 15.00 *表创该期券发行以来新高。
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浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 0.9000% 5 105/08 0.6450% 3 105/1 没有成交 2 105/12 0.4500% (完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)
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