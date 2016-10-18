澳洲股市：收高，金融及矿业类股领涨

路透10月18日 - 澳洲股市周二收高，主要归功于金融类股及大宗商品价格上涨所推动的矿业类股涨势。

澳洲指标股指S&P/ASX 200指数 结束四日跌势，收高0.4%或22.12点至5,410.8点。

在金价上涨提振下，黄金矿商在材料类股中涨幅最高。Newcrest Mining Ltd 和St Barbara Resources Ltd 均收高约3%。

澳洲“四大”银行涨幅在0.3-0.8%不等。

澳洲博彩公司Tatts Group Limited 和Tabcorp Holdings Ltd 进行并购谈判，料创建一家规模93.4亿澳元(70.8亿美元)的业内巨头。这也提振市场人气。(完)