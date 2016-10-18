澳洲股市：收高，金融及矿业类股领涨

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透10月18日 - 澳洲股市周二收高，主要归功于金融类股及大宗商品价格上涨所推动的矿业类股涨势。
澳洲指标股指S&P/ASX 200指数 结束四日跌势，收高0.4%或22.12点至5,410.8点。
在金价上涨提振下，黄金矿商在材料类股中涨幅最高。Newcrest Mining Ltd 和St Barbara Resources Ltd 均收高约3%。
澳洲“四大”银行涨幅在0.3-0.8%不等。
澳洲博彩公司Tatts Group Limited 和Tabcorp Holdings Ltd 进行并购谈判，料创建一家规模93.4亿澳元(70.8亿美元)的业内巨头。这也提振市场人气。(完)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。