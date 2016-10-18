国际油市：油价小涨，因市场可能比人们预期的更接近平衡状态

美国西德克萨斯中质油(WTI)原油期货 涨0.4美元或0.8%至每桶50.34美元。

交易员称，有观点认为，油市可能比之前的预期更趋于实现供需平衡，这种观点支撑油价。

除了估算产出和消费外，判断供需平衡的一个办法就是分析燃料库存变化。

“今年第三季全球石油库存(行业和政府数据)增加1,700万桶至56.18亿桶。这是2014年第四季以来最小增幅，证实了随着市场恢复平衡，库存增长在放缓，”Bernstein Energy周二在报告中称。

Bernstein称，近期库存下降“表明油市可能要比一些人料想的更接近再平衡，”但补充称，未来“主要取决于OPEC会在11月底维也纳会议时准备减产多少”。

石油输出国组织(OPEC)将在11月30日开会讨论在9月产量的基础上每日减产约100万桶的计划。9月日产量达到创纪录的3,360万桶。

OPEC希望，非OPEC主要产油国俄罗斯会合作。

尽管可能减产，但交易商称，油价仍承受需求放缓担忧带来的压力，尤其是作为近些年需求增长主力的亚洲方面。(完)

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