《中国新债预测》五年国债利率均值2.42%，市场走势平稳定位稍低二级

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
* 招标品种：财政部五年新发国债
* 期限及招标金额：280亿元人民币
* 招标时间: 周三(19日)10:35-11:35
* 受访人数: 7位(银行、券商)
* 预测区间：2.41%-2.43%
* 预测均值: 2.42%(按各家机构预测值平均)
路透上海10月18日 - 中国财政部周三将招标发行五年期固息国债。路透调查显示，央行最新发布的9月金融数据中即使信贷略多，也未改变经济偏弱预期，现券稳势未改。因此考虑到手续费因素，明日新债定位有望稍低于二级，利率预测均值落在2.42%。
中国央行周二公布数据显示，9月新增人民币贷款1.22万亿元，高于此前路透1万亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长11.5%，稍低于路透调查中值11.6%。
华南一券商交易员称，目前现券走势稳定，加之五年期品种关注度不如10年等更关键期限，基本可以按加手续费后与二级收益率持平定位，预计在2.42%左右。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期最新收益率为2.4694%；二级市场上，相近期限的160015券最新成交 在2.4425%。
明日招标新债为财政部今年第21期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。
具体招标时间为10月19日10:35-11:35， 10月20日开始计息，招标结束至10月20日进行分销， 10月24日起上市交易。
标位限定方面，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为75个、15个和30个标位。(完)。 (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。