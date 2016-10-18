英股业绩：瀚纳仕称伦敦招聘活动在退欧公投后锐减

加拿大股市：收升，多家美国银行业绩良好提振加拿大银行股上涨
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透10月18日 - 国际招聘集团瀚纳仕(Hays) 称，伦敦招聘活动锐减，因房地产和建筑行业的客户在英国退欧公投后不愿增聘新人员。
瀚纳仕主要业务为金融及科技等专业领域的人才招聘。瀚纳仕公布财年第一季7-9月英国和爱尔兰的获利降幅超过前季。
目前为止，受影响最大的是伦敦，该地区的招聘活动锐减，按固定汇率计的7-9月获利下滑17%。
瀚纳仕称，在退欧公投刚结束时，英国长期职位的招聘活动下降，之后已经企稳。临时职位的招聘活动依然面临挑战，因公共部门市场、建筑业和房地产行业的状况艰难。
瀚纳仕称，财年第一季英国和爱尔兰按固定汇率净服务费同比下降10%，超过前一季的4%降幅。
尽管英国消费者对“退欧”反应淡然，帮助英国经济展现了一些韧性，但本月早些时候出炉的调查显示，企业对投资持审慎态度，引发失业数字可能上升的担忧。(完) (编译 侯雪苹；审校 蔡美珍)
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。