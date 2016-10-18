英股业绩：瀚纳仕称伦敦招聘活动在退欧公投后锐减

路透10月18日 - 国际招聘集团瀚纳仕(Hays) 称，伦敦招聘活动锐减，因房地产和建筑行业的客户在英国退欧公投后不愿增聘新人员。

瀚纳仕主要业务为金融及科技等专业领域的人才招聘。瀚纳仕公布财年第一季7-9月英国和爱尔兰的获利降幅超过前季。

目前为止，受影响最大的是伦敦，该地区的招聘活动锐减，按固定汇率计的7-9月获利下滑17%。

瀚纳仕称，在退欧公投刚结束时，英国长期职位的招聘活动下降，之后已经企稳。临时职位的招聘活动依然面临挑战，因公共部门市场、建筑业和房地产行业的状况艰难。

瀚纳仕称，财年第一季英国和爱尔兰按固定汇率净服务费同比下降10%，超过前一季的4%降幅。