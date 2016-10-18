表格：外资在韩国股市买超1,936亿韩元，为连续第四日买超

路透首尔10月18日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0725GMT，外资在韩国股市买超1, 936亿韩元，为连续第四个交易日买超，累计买超7,094亿韩元(6.3638亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 10月18日 *193.6 83.4 -285.0 ^10月17日 291.2 -243.7 -48.6 10月14日 32.3 -1.0 -43.7 10月13日 192.3 -570.2 375.4 10月12日 -552.4 624.3 -69.8 10月11日 -335.9 481.8 -154.2 10月10日 -39.3 323.5 -304.0 10月7日 37.3 -236.9 196.4 10月6日 91.6 -147.3 47.5 10月5日 -2.2 -110.2 99.2 10月4日 181.4 -90.1 -89.4 9月30日 -157.9 -238.9 377.9 9月29日 183.2 25.2 -213.3 9月28日 -114.6 40.4 86.4 9月27日 25.5 254.7 -264.6 ---------------------------------------------------- 本月以来 90.0 113.8 -276.2 ---------------------------------------------------- 今年以来 10,270.5 -7,736.4 -5,568.2 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王洋; 审校 于春红)