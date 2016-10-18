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亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 15:41 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,936亿韩元，为连续第四日买超

路透首尔10月18日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0725GMT，外资在韩国股市买超1,
936亿韩元，为连续第四个交易日买超，累计买超7,094亿韩元(6.3638亿美元)。
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     10月18日     *193.6           83.4         -285.0
    ^10月17日      291.2         -243.7          -48.6
     10月14日       32.3           -1.0          -43.7
     10月13日      192.3         -570.2          375.4
     10月12日     -552.4          624.3          -69.8
     10月11日     -335.9          481.8         -154.2
     10月10日      -39.3          323.5         -304.0
     10月7日        37.3         -236.9          196.4
     10月6日        91.6         -147.3           47.5
     10月5日        -2.2         -110.2           99.2
     10月4日       181.4          -90.1          -89.4
     9月30日      -157.9         -238.9          377.9
     9月29日       183.2           25.2         -213.3
     9月28日      -114.6           40.4           86.4
     9月27日        25.5          254.7         -264.6
    ----------------------------------------------------
    本月以来       90.0          113.8         -276.2
    ----------------------------------------------------
    今年以来    10,270.5       -7,736.4       -5,568.2
    ----------------------------------------------------
    注：^ 为修正后数据。(完)
    
        美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
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    东南亚股市报导           英股富时指数                
    德股DAX指数             法股CAC-40指数              
    韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选            

 (编译 王洋; 审校 于春红)

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