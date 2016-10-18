新闻稿：中国9月社融增量1.72万亿元，月末存量151.51万亿--央行

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透上海10月18日 - 以下为中国人民银行周二公布的2016年前三季度社会融资规模增量及存量统计数据报告全文：
**2016年前三季度社会融资规模增量统计数据报告**
初步统计，2016年前三季度社会融资规模增量为13.47万亿元人民币，比去年同期多1.46万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加10万亿元，同比多增1万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少4606亿元，同比多减1946亿元；委托贷款增加1.51万亿元，同比多增5043亿元；信托贷款增加4795亿元，同比多增4229亿元；未贴现的银行承兑汇票减少2.05万亿元，同比多减1.46万亿元；企业债券净融资2.61万亿元，同比多6916亿元；非金融企业境内股票融资9602亿元，同比多4219亿元。2016年9月份社会融资规模增量为1.72万亿元，分别比上月和去年同期多2604亿元和3638亿元。
从结构看，2016年前三季度对实体经济发放的人民币贷款占同期社会融资规模的74.2%，同比低0.7个百分点；对实体经济发放的外币贷款占比-3.4%，同比低1.2个百分点；委托贷款占比11.2%，同比高2.8个百分点；信托贷款占比3.6%，同比高3.1个百分点；未贴现的银行承兑汇票占比-15.2%，同比低10.3个百分点；企业债券占比19.4%，同比高3.5个百分点；非金融企业境内股票融资占比7.1%，同比高2.6个百分点。
**2016年9月社会融资规模存量统计数据报告**
初步统计，2016年9月末社会融资规模存量为151.51万亿元，同比增长12.5%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为102.75万亿元，同比增长13.6%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.63万亿元，同比下降21%；委托贷款余额为12.52万亿元，同比增长21%；信托贷款余额为5.93万亿元，同比增长9.8%；未贴现的银行承兑汇票余额为3.8万亿元，同比下降39.8%；企业债券余额为17.31万亿元，同比增长28.5%；非金融企业境内股票余额为5.49万亿元，同比增长27.6%。
从结构看，2016年9月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的67.8%，同比高0.6个百分点；对实体经济发放的外币贷款余额占比1.7%，同比低0.8个百分点；委托贷款余额占比8.3%，同比高0.6个百分点；信托贷款余额占比3.9%，同比低0.1个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比2.5%，同比低2.2个百分点；企业债券余额占比11.4%，同比高1.4个百分点；非金融企业境内股票余额占比3.6%，同比高0.4个百分点。（完）
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here (发稿 徐永 审校 乔艳红)
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