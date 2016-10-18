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亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 15:53 BJT

全球金市：金价上涨，因美联储何时升息的不确定性导致美元下跌

美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔周一表示，低利率可能威胁到经济稳定，但美联储加息“并非那么简单”。

“金价正在从美元疲势中获得支持，”Argonaut Securities分析师Helen Lau称。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust的黄金持仓量周一增加0.18%至967.21吨，为连续第三个交易日增加。

根据路透技术分析师王涛，波浪模式和费波纳奇预测分析显示，现货金 可能试探阻力位每盎司1,266美元。

现货银 涨逾1%至每盎司17.62美元。

现货铂金 涨0.8%至944.35美元，周一曾触及逾七个月新低923美元。

现货钯金 涨近1%至643.05美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 于春红/侯雪苹；审校 刘秀兰/高琦)

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