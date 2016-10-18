全球金市：金价上涨，因美联储何时升息的不确定性导致美元下跌

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔周一表示，低利率可能威胁到经济稳定，但美联储加息“并非那么简单”。
“金价正在从美元疲势中获得支持，”Argonaut Securities分析师Helen Lau称。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust的黄金持仓量周一增加0.18%至967.21吨，为连续第三个交易日增加。
根据路透技术分析师王涛，波浪模式和费波纳奇预测分析显示，现货金 可能试探阻力位每盎司1,266美元。
现货银 涨逾1%至每盎司17.62美元。
现货铂金 涨0.8%至944.35美元，周一曾触及逾七个月新低923美元。
现货钯金 涨近1%至643.05美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 于春红/侯雪苹；审校 刘秀兰/高琦)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。