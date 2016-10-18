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亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 15:47 BJT

金属期市：铜价受美元下滑支撑，供给缺口支撑镍价

0727GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.6%报每吨4,703美元。周一收报每吨4,675美元，较上周五触及的一个月低位每吨4,623.25美元不远。

上海期铜 微升0.4%至每吨37,400元人民币(5,608美元)。沪锌 最高上涨1.5%。

LME期镍 攀升0.9%至每吨10,380美元。

路透调查显示，在去产能和房地产拉动力减弱等因素影响下，中国2016年经济增速可能略微放缓至6.6%。 (完)

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(编译 王洋/孙茉莉; 审校 李春喜/于春红)

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