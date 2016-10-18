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亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 15:52 BJT

《汇市简讯》中国消息面利多给高风险资产注入强心剂

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* 中国9月新增贷款1.2万亿(兆)元人民币，市场预期为增加1万亿

* 该数据初步应该会提振高风险货币

* 中国发改委批准前途汽车(苏州)新能源乘用车项目的消息或将进一步支撑该主题

* 美国利率下降也促使资金流回较高收益资产：reut.rs/2ebT2pr

* 沪综指出现偏多讯号：reut.rs/2ebVyvY reut.rs/2ecmqvV

* 传澳元/美元大量止损单设在0.7710。投机客做空新西兰元 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 蔡美珍)

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