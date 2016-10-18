《汇市简讯》中国消息面利多给高风险资产注入强心剂

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
0733GMT
* 中国9月新增贷款1.2万亿(兆)元人民币，市场预期为增加1万亿
* 该数据初步应该会提振高风险货币
* 中国发改委批准前途汽车(苏州)新能源乘用车项目的消息或将进一步支撑该主题
* 美国利率下降也促使资金流回较高收益资产：reut.rs/2ebT2pr
* 沪综指出现偏多讯号：reut.rs/2ebVyvY reut.rs/2ecmqvV
* 传澳元/美元大量止损单设在0.7710。投机客做空新西兰元 (完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。