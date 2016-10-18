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亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 16:05 BJT

《全球汇市》美元指数脱离七个月高位，因债市跌势暂停

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1014  1.0997  +0.15  +1.42  1.0860
    美元/日圆            103.98  103.89  +0.09 -13.57  120.30
    欧元/日圆         114.53  114.22  +0.27 -12.22  130.47
    美元/瑞郎            0.9879  0.9891  -0.12  -1.39  1.0018
    英镑/美元            1.2241  1.2181  +0.49 -16.94  1.4738
    美元/加元            1.3072  1.3123  -0.39  -5.54  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7445  6.7454  -0.01  +2.69  6.5680
    澳元/美元            0.7680  0.7625  +0.72  +5.57  0.7275
    新西兰元/美元        0.7190  0.7127  +0.88  +5.35  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0884  1.0876  +0.07  -0.02  1.0886
    欧元/英镑         0.8994  0.9027  -0.37 +22.08  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.6881  9.6906  -0.03  +5.64  9.1705
    美元/挪威克朗        8.1461  8.1739  -0.34  -7.85  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 刘秀红/王洋/于春红/侯雪苹/高琦/蔡美珍/张荻)

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