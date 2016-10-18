更新版 1-中国汇市：人民币微收升脱离逾六年新低，后市贬值空间料有限

* 人民币微收升，脱离逾六年新低

* 中间价小幅反弹，因隔夜美指调整

* 人民币反弹反成购汇良机，油盘较多

* 央行金融数据对汇市影响有限 (新增评论和收盘报价)

路透上海/北京10月18日 - 人民币兑美元即期 周二微收升，盘中曾触及6.7411元的逾六年新低；中间价则因美元指数调整而反弹。交易员称，中间价延续市场化定价，只是不少客盘趁人民币反弹入市购汇，而大量油盘购汇亦打压汇价；不过大行在6.74附近提供美元流动性，令汇价震荡收升。

他们并指出，今日公布的M2等金融数据对汇市影响有限，9月外汇占款大幅下降在情理之中，因当月外汇市场维稳力量较大；另外，由于美指升势趋缓，人民币续跌空间亦较为有限，有一些自营盘亦在清理美元多头。

“今天市场上有蛮大量的购汇盘，还有不少油盘，而大行也一直在提供流动性。”一中资行交易员称，“只要美指不是大幅上行，短期人民币不会大幅贬值，甚至可能走升。这几天能看到一些自营清理了美元多头。”

亦有外资行交易员表示，在美指整体走不远的情况下，不需要太担心人民币。

全球汇市方面，美元指数周二脱离七个月高位，此前全球债市一波跌势暂停，美债收益率(殖利率)下降。

中国央行数据显示，9月末中央银行口径外汇占款余额为229,108.68亿元人民币，当月减少3,375亿元，较8月多减1,456亿元，为今年1月（下降6,445亿元）以来最大降幅，也是11个月连续下降。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=CF 6.7393 6.7396 0.00%

XS>

中间价 6.7303 6.7379 0.11% 成交额<CNYSPTVOL=CF 269.9亿美元 212.13亿美元

XT> 日内波动幅度(pips) 61 日低6.7411 日高6.735

今年以来升贬幅度 -3.65% 2005年汇改以来升贬 22.81%

幅度 一年期美元/人民币掉 630

期

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.744 6.7458 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.9025 6.9133

R=>

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.739；人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15点的参考汇率为7.424、6.4775和8.2473。