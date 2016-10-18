欧洲汇市：英镑反弹，市场焦点转至英国通胀数据

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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但普遍看法是，在美元没有大幅波动的情况下，需要一些经济因英国退欧前景而疲软的具体迹象，才能让英镑在近期进一步走软。
“我认为英镑非常暴露，但也需要走低的诱因，”花旗策略师Richard Cochinos称。
0810 GMT，英镑兑美元报1.2240，上涨0.4%。(完)
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全部现汇报价 (编译 于春红/侯雪苹；审校 张荻/李春喜)
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