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债券 | 2016年 10月 18日 星期二 16:25 BJT

欧洲汇市：英镑反弹，市场焦点转至英国通胀数据

但普遍看法是，在美元没有大幅波动的情况下，需要一些经济因英国退欧前景而疲软的具体迹象，才能让英镑在近期进一步走软。

“我认为英镑非常暴露，但也需要走低的诱因，”花旗策略师Richard Cochinos称。

0810 GMT，英镑兑美元报1.2240，上涨0.4%。(完)

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全部现汇报价 (编译 于春红/侯雪苹；审校 张荻/李春喜)

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