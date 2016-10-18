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亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 16:19 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--10月18日

10月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地
时间16:18时，1港元=0.86854人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为21.27%，低于上交易日收盘的21.85%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.41      4.77      1.06
 建设银行                                          5.17      5.74      1.04
 中国银行                                          3.39      3.50      1.12
 农业银行                                          3.14      3.28      1.10
 招商银行                                         17.93     19.22      1.07
 中信银行                                          6.03      5.12      1.36
 交通银行                                          5.57      5.85      1.10
 民生银行                                          9.27      8.88      1.20
 中国人寿                                         21.60     20.70      1.20
 中国平安                                         34.20     40.55      0.97
 中国太保                                         29.27     29.35      1.15
 中信证券                                         16.63     17.28      1.11
 新华人寿                                         42.24     34.75      1.40
 海通证券                                         15.97     13.82      1.33
 华能国际                                          7.16      4.78      1.72
 大唐发电                                          3.97      2.15      2.13
 华电国际                                          5.04      3.42      1.70
 中煤能源                                          5.96      4.44      1.55
 中国神华                                         15.81     15.80      1.15
 中国石油                                          7.33      5.39      1.57
 兖州煤业                                         12.65      5.97      2.44
 中国石化                                          4.96      5.83      0.98
 上海石化                                          5.99      3.96      1.74
 中海油服                                         12.30      7.69      1.84
 仪征化纤                                          3.98      1.58      2.90
 中国铝业                                          3.88      2.93      1.52
 江西铜业                                         14.18      8.95      1.82
 洛阳钼业                                          3.76      1.66      2.61
 紫金矿业                                          3.25      2.41      1.55
 马钢股份                                          2.83      1.79      1.82
 鞍钢股份                                          4.56      3.92      1.34
 重庆钢铁                                          2.52      2.45      1.18
 海螺水泥                                         16.40     21.10      0.89
 洛阳玻璃                                         25.61      6.03      4.89
 京城机电                                         10.10      3.49      3.33
 中联重科                                          4.61      2.85      1.86
 金隅股份                                          4.23      2.82      1.73
 中国国航                                          7.59      5.15      1.70
 东方航空                                          6.39      3.65      2.02
 南方航空                                          7.26      4.45      1.88
 中国远洋                                          5.28      2.75      2.21
 中海集运                                          4.16      1.70      2.82
 中集集团                                         14.23      9.53      1.72
 中海发展                                          6.95      4.68      1.71
 宁沪高速                                          8.97     10.54      0.98
 深高速                                            8.75      8.05      1.25
 成渝高速                                          4.81      3.05      1.82
 皖通高速                                         13.00      6.45      2.32
 广深铁路                                          4.47      4.30      1.20
 中国南车                                          9.45      7.16      1.52
 中国交建                                         13.14      8.59      1.76
 中国铁建                                         10.31      9.85      1.21
 中国中铁                                          8.65      6.02      1.65
 长城汽车                                         11.28      8.99      1.44
 比亚迪                                           57.35     51.95      1.27
 广汽集团                                         22.44     10.80      2.39
 青岛啤酒                                         31.84     31.75      1.15
 白云山                                           24.95     19.12      1.50
 新华制药                                         13.84      5.86      2.72
 海信科龙                                         11.90      6.60      2.08
 南京熊猫                                         15.01      8.24      2.10
 晨鸣纸业                                          9.75      7.66      1.47
 上海医药                                         19.92     21.20      1.08
 中兴通讯                                         14.98     10.86      1.59
 东方电气                                          9.91      6.25      1.83
 潍柴动力                                          9.27     11.08      0.96
 东北电气                                          8.01      3.18      2.90
 广船国际                                         29.45     11.92      2.84
 昆明机床                                          8.63      2.81      3.54
 一拖股份                                         12.61      4.53      3.21
 北辰实业                                          4.25      2.66      1.84
 创业环保                                          9.12      4.47      2.35
 中国中冶                                          4.29      2.63      1.88
 金风科技                                         16.23     11.90      1.57
 丽珠                                             58.01     46.70      1.43
 万科                                             26.00     19.60      1.53
 郑煤机                                            6.08      3.74      1.87
 大连港                                            2.43      1.42      1.97
 山东墨龙                                         12.10      3.74      3.73
 浙江世宝                                         42.37     11.18      4.36
 复星医药                                         23.37     23.85      1.13
 光大银行                                          3.78      3.62      1.20
 东江环保                                         20.00     12.68      1.82
 上海电气                                          8.42      3.71      2.61
 广发证券                                         16.90     17.06      1.14
 华泰证券                                         18.78     16.42      1.32
 东方证券                                         16.16      7.92      2.35
 光大证券                                         16.60     11.64      1.64
 招商证券                                         17.47     12.00      1.68
  
    
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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