台湾汇市：台币兑美元收涨逾1角，惟交易商态度谨慎短线倾向区间盘整

* 台币收高1.01角，跟着亚币走强 * 午后外资由买美元转而卖美元 * 交易商对后市看法谨慎，短线倾向区间盘整 * 明日台币主要区间暂看在31.600-31.800 路透台北10月18日 - 台币兑美元 周二收高1.01角。交易员表示，亚币走升令 台币跟着走强，尤其是午后外商银普遍抛汇，令台币步步走高；只不过目前各方对后市仍然 谨慎小心，多以区间盘整看待。 汇银人士表示，虽然今日一早外资偏向买汇，但是午后随着韩元 收涨后，台 币也跟着步步攀高。交易员多认为，台币汇价在接近31.800会有出口商强大的美元卖压出笼 ，但在外资尚未有大幅买汇的需求下，对短线走势倾向区间震荡。 〞接下来还是要看外资表演了，〞一位民营商银交易人士说。 他表示，随着年底愈来愈近，美国升息的议题仍可能发酵，而若是搭配国际油价走升， 美元指数预料会强劲反应，届时外资汇出若是更加确立，也不排除台币将走贬破32大关。 但短期而言，汇银人士认为，台币走向尚未见明确方向，仍以盘整的可能性居高。 台湾股市周二拉尾盘收涨0.51%,至9,222.58点。证交所资料显示，外资及陆资在台股买 超27.56亿台币，中止先前 连三个交易日卖超共计102.69亿台币。 韩元兑美元 今日收报1,129.4，上日收在1,137.9。 美元指数周二脱离七个月高位，此前全球债市一波跌势暂停，美债收益率(殖利率)下降 。 本地时间16:32，在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/ 台币换汇点由溢价再转为折价；目前一个月美元/台币远汇 报31.553/31.614 ，上日收在31.780。 交易员预期，明日台币主要的交易区间暂看31.600-31.800。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 31.669 31.770 31.630-31.740 31.700 6.98 9.60 司 元太外汇经纪公 31.670 31.771 31.651-31.733 31.660 3.83 4.43 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 0.010/0.020 美元/台币六个月期 -0.160/-0.130 -0.135/-0.105 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)