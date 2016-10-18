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亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 16:55 BJT

台湾汇市：台币兑美元收涨逾1角，惟交易商态度谨慎短线倾向区间盘整

* 台币收高1.01角，跟着亚币走强
    * 午后外资由买美元转而卖美元
    * 交易商对后市看法谨慎，短线倾向区间盘整
    * 明日台币主要区间暂看在31.600-31.800

    路透台北10月18日 - 台币兑美元 周二收高1.01角。交易员表示，亚币走升令
台币跟着走强，尤其是午后外商银普遍抛汇，令台币步步走高；只不过目前各方对后市仍然
谨慎小心，多以区间盘整看待。 
    
    汇银人士表示，虽然今日一早外资偏向买汇，但是午后随着韩元 收涨后，台
币也跟着步步攀高。交易员多认为，台币汇价在接近31.800会有出口商强大的美元卖压出笼
，但在外资尚未有大幅买汇的需求下，对短线走势倾向区间震荡。
    
    〞接下来还是要看外资表演了，〞一位民营商银交易人士说。
    
    他表示，随着年底愈来愈近，美国升息的议题仍可能发酵，而若是搭配国际油价走升，
美元指数预料会强劲反应，届时外资汇出若是更加确立，也不排除台币将走贬破32大关。
    
    但短期而言，汇银人士认为，台币走向尚未见明确方向，仍以盘整的可能性居高。
    
    台湾股市周二拉尾盘收涨0.51%,至9,222.58点。证交所资料显示，外资及陆资在台股买
超27.56亿台币，中止先前 连三个交易日卖超共计102.69亿台币。   
    
    韩元兑美元 今日收报1,129.4，上日收在1,137.9。
    
    美元指数周二脱离七个月高位，此前全球债市一波跌势暂停，美债收益率(殖利率)下降
。 
    
    本地时间16:32，在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/
台币换汇点由溢价再转为折价；目前一个月美元/台币远汇 报31.553/31.614
，上日收在31.780。 
    
    交易员预期，明日台币主要的交易区间暂看31.600-31.800。  
    
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 16:00            台币/美元  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日 
                       报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公      31.669    31.770  31.630-31.740   31.700     6.98    9.60
 司                                                                     
 元太外汇经纪公      31.670    31.771  31.651-31.733   31.660     3.83    4.43
 司                                                                     
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.020/-0.010               0.010/0.020
 美元/台币六个月期        -0.160/-0.130              -0.135/-0.105
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      　        

 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

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