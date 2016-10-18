路透基点：台湾永丰余推出100亿台币贷款案--TRLPC

路透香港10月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，由三家银行推出的台湾上市公司永丰余100亿台币五年期融资案现已进入一般分销阶段。

台湾银行、第一商业银行和华南商业银行为这笔贷款的牵头行兼簿记行。贷款分为两部分，永丰余为贷款A部分70亿台币的借款人，其子公司永丰余工业用纸股份有限公司是贷款B部分30亿台币的借款人。

受邀承诺参贷A部分10.5亿台币或以上，以及参贷B部分4.5亿台币或以上的银行，前端费用为12个基点，授以副牵头行头衔。A部分在7-10.4亿台币以及B部分在3-4.49亿台币的银行，费用为8个基点，获得主要经理商头衔。参贷A部分4.2-6.99亿台币，以及1.8-2.99亿台币B部分的银行，费用为5个基点，并获经理行头衔。回复截止日期为11月18日。

资金用于进行再融资和营运资金用途。

70亿台币五年期再融资利率为较90天期二级市场商业票据加码68个基点，税前保底利率设在1.6%。35亿台币五年期利率为较二级市场商业票据加码73个基点，税前保底利率定在1.6%。

永丰余上次涉足市场寻求贷款是在3月，当时该公司旗下YFY Cayman Co签署了1.5亿美元的五年期循环信贷，台湾银行为牵头行，贷款利率为三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码130个基点。台北银行间拆息利率(TAIFX)和LIBOR利差若超过35个基点的话，将由借款人支付超出的部分。

永丰余成立于1924年，生产纸制品及相关的机器和设备。(完)