投行观点：人民币兑美元明年底前料偏弱贬向6.9，因美国将缓步加息--汇丰

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透台北10月18日 - 汇丰银行周二认为，受美联储即将缓步升息、美元走强影响，人民币至明年底前料将偏弱，兑美元料贬向6.9；而日圆受日本央行宽松政策无法符合市场期待，以及具备避险功能带动，明年底上看95。
汇丰(台湾)财富管理部资深副总裁陈宥辰在一场记者会中表示， 全球货币政策效益下降，财政政策预期将扮演支撑经济重要角色。主要国家利率仍维持在低档一段长时间，惟美联储（FED）开始缓步升息，政治面的不确定性将使市场波动加大。
在此金融环境下，看好欧洲、新兴亚洲的股市表现，此外，也可介入存续期偏短的高收益债，以提供更佳回报的信用风险因素。
〞中国经济虽然回稳，但受美元强势影响，汇价还是偏弱。 〞陈宥辰针对人民币展望称。
至于英镑后市，陈宥辰指出，现在评估英国脱欧公投结果对英国经济的影响，仍为时过早。在欧盟为提防解体而不会给予英国较好贸易条件的影响下，预料明年底英镑/美元 将贬向1.10。
本地时间17:03，离岸美元/人民币 报6.7430，美元/日圆 报104.00，英镑/美元报1.2250。(完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。