重温稿-《中国新债预测》五年国债利率均值2.42%，市场走势平稳定位稍低二级

* 招标品种：财政部五年新发国债

* 期限及招标金额：280亿元人民币

* 招标时间: 周三(19日)10:35-11:35

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间：2.41%-2.43%

* 预测均值: 2.42%(按各家机构预测值平均)

路透上海10月18日 - 中国财政部周三将招标发行五年期固息国债。路透调查显示，央行最新发布的9月金融数据中即使信贷略多，也未改变经济偏弱预期，现券稳势未改。因此考虑到手续费因素，明日新债定位有望稍低于二级，利率预测均值落在2.42%。

中国央行周二公布数据显示，9月新增人民币贷款1.22万亿元，高于此前路透1万亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长11.5%，稍低于路透调查中值11.6%。

华南一券商交易员称，目前现券走势稳定，加之五年期品种关注度不如10年等更关键期限，基本可以按加手续费后与二级收益率持平定位，预计在2.42%左右。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期最新收益率为2.4694%；二级市场上，相近期限的160015券最新成交 在2.4425%。

明日招标新债为财政部今年第21期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

具体招标时间为10月19日10:35-11:35， 10月20日开始计息，招标结束至10月20日进行分销， 10月24日起上市交易。