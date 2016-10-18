路透基点：泓富产业信托取消19.5亿港元的贷款案--TRLPC

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透香港10月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，泓富产业信托已经取消为其18.75亿港元收购香港观塘区一处商业楼宇提供融资，欲寻求19.5亿港元(2.51亿美元)的贷款案，因该公司上周已经撤回该笔收购提议。
因此前持有泓富产业信托18.98%的长江实业地产有限公司投票反对该笔收购案。
消息人士称，在该次收购告吹前，是次贷款已经结束分销阶段。星展银行为独家牵头行、簿记行及承销行。
该四年期无担保到期一次性偿还贷款的利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码90.5个基点，最高综合收益为120个基点。提前参贷的银行将获得6个基点的提前参贷费(early bird fee)，费用为112个基点。全资附属公司Vital Vision Enterprises Ltd为借款人，泓富产业信托提供担保。
泓富产业信托9月时宣布，将以总代价18.75亿港元向私募股权地产投资企业--丰泰地产投资，收购东九龙观塘一幢商用物业。泓富收购的物业为＂观点中心＂，为一幢楼高24层附带地库之商用楼宇。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 张荻)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。