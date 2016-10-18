更新版 1-台湾货币市场：短率仍持稳，有公营行库今起开放承作两周跨月拆款

* 短率仍旧持稳区间

* 公营行库开放承作跨月拆款

* 短票及RP利率皆表现持平 (更新拆款及央行定存单发行细节)

记者 詹静宜

路透台北10月18日 - 台湾银行间拆款利率周二仍旧持稳。资金调度人士指出，今起承作两周天期拆款即可跨月，上午已有两家公营行库开始对票券商及银行提供跨月拆款资金，另有大行也表态近期将跟进承作跨月拆款，明显缓和市场对月底紧缩因素的疑虑。

他们表示，有家公营行库今以0.33%的利率与票券商承作两周跨月拆款，票券商间欣然接受并倾向提早配置跨月资金，而与银行承作两周拆款利率则落在0.27-0.28%，后续料有多家大行也以相仿的利率水准供给跨月拆款资金。

〞跨月拆款利率合理，若有多钱也会开在这里。〞一位大型银行资调人士说。

另位票券商资调人士则称，为避免月底资金流动性风险，已逐渐缩小资金缺口，资金操作上较显保守，毕竟“现在有些银行开价都不会太客气，”仍要密切留意月底资金情势变化。

本地时间17:48 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.669 31.770 台湾加权股价指数<.TWII 9,222.58 9,176.22 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.178% 0.175% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.177-0.200% 0.174-0.200%

--一周拆款利率区间 0.180-0.320% 0.175-0.320%

--两周拆款利率区间 0.180-0.330% 0.230-0.320%

**短票利率持稳**

短票方面，票券商交易员指出，周二发票量虽有较上日增加但仍然偏少，在资金缺口控管下，跨月短票主要交投维持在0.33%，而月内短票交投区间高位则稍有走高至0.31%。

他们表示，时序迈入下旬，陆续将资金落点避开月底，并尽量提前争取到跨月资金，以免受到月底因素的干扰。

“这个月是还好，只是要调整一下落点。〞一大型票券交易员说。

今日30天自保短票利率主要承作在0.32-0.33%，少数大行成交在0.34%，大致同于上日。

据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.332%，区间在0.27-0.35%，成交金额为26.27亿台币；前日加权平均利率为0.332%，区间在0.32-0.36%，成交金额为101.23亿台币。

台湾央行周二发行2,761亿台币定存单，与今日定期存单到期金额2,759.5亿台币相较，存单到期余额增1.5亿台币。

本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)7,898亿台币；本周余日资金落点分别为周三3,950.5亿、周四3,232亿及周五1,636亿。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为809亿台币，累计超额准备6,203亿台币、加计前期1%的超额准备为7,442亿台币。

**RP利率持平**

债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，周二交割两年期公债236亿台币并无碍市场资金调度，RP利率仍旧持平既有区间。

他们表示，近期台债交投清淡，且今日交割的两年新券主要由银行业得标86.44%，券商业仅得标5.51%，此皆令券商间资金缺口小，而RP市场资金从月初迄今仍属充沛，不用过于担心月底紧缩因素。

〞昨天、今天都很平，很快就结束了。〞一大型证券商交易员说。

另位大型票券商交易员表示，今日投信端、寿险端资金偏多，而目前券源偏少，短线RP利率有可能微幅下调。

本周余日债券相关资金预期变化因素包括：周五交割法国电力发行26.55亿美元计价国际板债券；还本部分则有：周三15年公债90/7期还本500亿台币及中钢公司债还本46.5亿台币。

今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持稳。短天期公债RP利率主要落在0.27-0.28%；银行承作的公债RP利率主要落在0.29%，大致持平上日；公司债附买回利率月内天期成交在0.34%，上日亦同，跨月在0.35%，与上日水准一致。