中国新债：辽宁省下周二发行215.76亿元一般和专项地方债，期限3-10年

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透上海10月18日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(25日)招标发行总额215.7551亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债165亿元，专项债50.7551亿元，期限均包括三年、五年、七年和10年。
一般债中，新增债券73.3亿元，置换债券91.7亿元；专项债中，新增债券11亿元，置换债券39.7551亿元。大公国际资信评估对上述债券的信用评级为AAA。
具体发行规模和招标时间如下：
类别 期限 规模(亿元) 招标时间 发行期 一般债券 三年 49.5 10月25日下午3:00-3:4 10月26日
0
五年 49.5
七年 49.5
10年 16.5
小计 165 专项债券 三年 18.403 10月25日下午2:00-2:4 10月26日
0
五年 18.403
七年 11
10年 2.9491
小计 50.7551
总计 215.7551
上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。
财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。
2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)
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here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。