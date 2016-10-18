版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 17:56 BJT

中国新债：辽宁省下周二发行215.76亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透上海10月18日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(25日)招标发行总额215.7551亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债165亿元，专项债50.7551亿元，期限均包括三年、五年、七年和10年。

一般债中，新增债券73.3亿元，置换债券91.7亿元；专项债中，新增债券11亿元，置换债券39.7551亿元。大公国际资信评估对上述债券的信用评级为AAA。

具体发行规模和招标时间如下：

类别 期限 规模(亿元) 招标时间 发行期 一般债券 三年 49.5 10月25日下午3:00-3:4 10月26日

0

五年 49.5

七年 49.5

10年 16.5

小计 165 专项债券 三年 18.403 10月25日下午2:00-2:4 10月26日

0

五年 18.403

七年 11

10年 2.9491

小计 50.7551

总计 215.7551

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮20%。

财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here

here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐