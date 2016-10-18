中国新债：重庆下周二将发行254.5亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透上海10月18日 - 中国重庆市财政局周二公告，将于下周二(25日)招标发行总额254.5亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债136.3亿元，期限包括三、五、七和10年；专项债118.2亿元，含五年和10年两种。

上述债券为该市今年第三批一般和专项地方债，全部为置换债券，中债资信评估对债券的评级为AAA。

具体发行规模和招标时间如下：

类别 期限 规模(亿元) 招标时间 发行期 一般债券 三年 28.3 10月25日上午9:20-10:00 10月26日

五年 40

七年 40

10年 28

小计 136.3 专项债券 五年 59.2 10月25日上午10:20-11:0 10月26日

0

10年 59

小计 118.2

总计 254.5

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。

财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)

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here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)