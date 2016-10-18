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亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 18:27 BJT

东南亚股市：收盘上涨，菲律宾股市收涨近3%

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   366.93     4.19   +1.16  +10.25   332.82
    新加坡                     2830.63    13.56   +0.48   -1.81  2882.73
    马来西亚                  1667.57    13.86   +0.84   -1.47  1692.51
    泰国                      1477.54     0.20   +0.01  +14.71  1288.02
    印尼                      5430.05    19.75   +0.36  +18.22  4593.01
    菲律宾                     7571.15   212.94   +2.89   +8.90  6952.08
    越南                        682.02     1.07   +0.16  +17.79   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 汪红英/蔡美珍；审校 张荻/高琦)

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