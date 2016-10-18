香港个股：绿城服务与中储地产就物业服务项目达成战略合作协定

路透香港10月18日 - 中国物业服务供应商--绿城服务集团 周二称，与中储地产就物业服务项目达成战略合作协定，以进一步拓展环渤海市场。

中储地产为中储发展 的子公司，主要专注于房地产项目的开发筹建。

据公告，双方就中储地产正在或即将开发的物业管理项目所涉及之物业管理服务、顾问谘询服务等达成一致合作意向，具体内容等则由双方根据项目另行签署协议予以落实。

绿城服务表示，“中储地产是规模相对比较大的一家国资企业。本次与中储地产达成的合作旨在进一步拓展本集团于环渤海区域物业服务市场，进而推动本集团的业务发展及规模的壮大。”

该股今天收跌1.04%，报2.86港元。（完）

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