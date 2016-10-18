香港个股：绿城服务与中储地产就物业服务项目达成战略合作协定

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透香港10月18日 - 中国物业服务供应商--绿城服务集团 周二称，与中储地产就物业服务项目达成战略合作协定，以进一步拓展环渤海市场。
中储地产为中储发展 的子公司，主要专注于房地产项目的开发筹建。
据公告，双方就中储地产正在或即将开发的物业管理项目所涉及之物业管理服务、顾问谘询服务等达成一致合作意向，具体内容等则由双方根据项目另行签署协议予以落实。
绿城服务表示，“中储地产是规模相对比较大的一家国资企业。本次与中储地产达成的合作旨在进一步拓展本集团于环渤海区域物业服务市场，进而推动本集团的业务发展及规模的壮大。”
该股今天收跌1.04%，报2.86港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 张喜良)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。