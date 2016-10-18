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市场报道 | 2016年 10月 18日 星期二 18:56 BJT

美股业绩：贝莱德第三季获利同比增长3.8%，至8.75亿美元

路透10月18日 - 全球最大资产管理公司贝莱德 公布第三季获利增长3.8%，显示出在众多传统资产管理公司遭遇低迷市况时，该公司仍具韧性。

这家总部位于纽约的公司截至9月30日第三季净利增至8.75亿美元，或每股收益5.26美元，上年同期净利8.43亿美元或每股收益5.00美元。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)

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