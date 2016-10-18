马来西亚期市：棕榈油收低2%录得三周来最大跌幅，因市场修正

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透吉隆坡10月18日 - 马来西亚棕榈油期货周二盘中升至两年半最高，但随后在傍晚经历修正而大幅下滑，因市场担心出口需求低迷。
在前一日棕榈油录得两个月最大单日涨幅，追随芝加哥期市和大商所豆油合约的涨势。
另外对于今年厄尔尼诺现象的滞后干燥天气影响，以及年底的雨季将造成产量下降的预期，也带动棕榈油飙升。
马来西亚衍生品交易所1月棕榈油期货 下跌2%，收报每吨2,714马币，创9月28日以来最大单日跌幅。
盘中一度高见2,800马币，为2014年3月14日以来最高。
棕榈油期货合约成交量为64,716口，高于2015年日均成交量44,600口，每口25吨。
“市场出现良性修正，”一位吉隆坡的交易员说，并表示，棕榈油和豆油价格的涨势，反映了有关中国出台措施防范结构性产品风险和投机消息。
“有一些来自豆油的溢出效应...不过我还是认为需求要改善才能令当前的涨势持续下去，”另一位交易员说。
一家船货验证机构的数据显示，马来西亚10月上半月棕榈油出口较上月同期下跌约5-6%。
其他方面，芝加哥期货交易所(CBOT)豆油12月合约 跌0.3%，大连商交所1月豆油合约 上涨0.4%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 刘秀红)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。